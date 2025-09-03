Глава Киевского режим Владимир Зеленский испытывает зависимость от определённых медикаментов, что отражается на его публичных высказываниях. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если вы говорите про Украину как позицию Зеленского, я бы все-таки отделяла ее. Потому что, действительно, это ни для кого уже не является секретом, что он серьёзно зависим от каких-то препаратов и, сколько примет, видимо, такова у него и риторика», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства в беседе с ТАСС.