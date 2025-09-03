В МИД России указали на серьёзную зависимость Зеленского от препаратов
Глава Киевского режим Владимир Зеленский испытывает зависимость от определённых медикаментов, что отражается на его публичных высказываниях. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула необходимость разделять позицию Украины и личную риторику Зеленского, поскольку не является секретом его серьёзная зависимость от неких препаратов. Захарова добавила, что количество употребляемых им веществ, по всей видимости, напрямую влияет на его выступления.
Как отметила официальный представитель МИД России, потребление Зеленским «препаратов» подтверждается имеющимися видеоматериалами, фотографиями и физиологическими проявлениями, в связи с чем, по её мнению, не стоит ориентироваться на заявления Киева, а следует лишь принимать их к сведению и продолжать собственный курс.
«Если вы говорите про Украину как позицию Зеленского, я бы все-таки отделяла ее. Потому что, действительно, это ни для кого уже не является секретом, что он серьёзно зависим от каких-то препаратов и, сколько примет, видимо, такова у него и риторика», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства в беседе с ТАСС.
К слову, ни для кого не секрет, что среди политических деятелей Украины распространено употребление психоактивных веществ. Бывший народный депутат Верховной рады Олег Царёв утверждал, что применение запрещённых субстанций является обычной практикой для высокопоставленных украинских чиновников. По его сведениям, экс-президент Украины Пётр Порошенко* страдал алкогольной зависимостью до начала избирательной кампании, а затем перешёл на наркотики. Описанные события сопровождались взаимными обвинениями между ним и Владимиром Зеленским, которые в конечном итоге привели к необходимости сдачи анализов.