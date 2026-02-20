МВД пресекло работу крупнейших в РФ площадок по продаже персональных данных

В 2025 году МВД России пресекло деятельность крупнейших в стране площадок по распространению персональных данных. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступностью.

«Изъято 18 физических и 19 виртуальных серверов объёмом более 50 миллиардов строк персональных данных», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с начала года полиция предотвратила 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах России. Ведомство продолжает превентивные мероприятия в отношении лиц, проявляющих интерес к идеологии массовых убийств.