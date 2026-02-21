Не знавшая о беременности китаянка прошла пешком 2400 км и родила

В Китае не знавшая о беременности туристка по имени Донг родила ребёнка после длительного пешего похода. Она приняла начало родов за обычную простуду. Об этом сообщает издание Need To Know.

Женщина четыре с половиной месяца шла пешком из города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе до Лояна в провинции Хэнань. За это время она преодолела горы, пустыни и попала под сильные ливни. Общая дистанция составила около 2400 километров.

После окончания маршрута Донг почувствовала недомогание. Она решила, что простудилась, и обратилась в больницу. Врачи сообщили ей неожиданную новость — у неё отошли воды и начались схватки. В итоге женщина родила сына весом 2,5 килограмма. Мальчик появился на свет на восьмом месяце беременности, но его здоровью ничто не угрожает.

Донг рассказала, что у неё синдром поликистозных яичников. Из-за этого у неё повышен уровень адреналина и нерегулярные месячные. Женщина не замечала признаков беременности. Увеличение веса она списала на активный образ жизни во время похода.

По дороге в больницу Донг попала в дорожно-транспортное происшествие. Из-за этого она считает своего сына ребёнком, который приносит удачу. Муж китаянки тоже был потрясён появлением первенца.

