Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотовые операторы обязаны приостанавливать услуги связи по требованию ФСБ. Документ опубликовали 20 февраля на официальном портале правовой информации.
Ситуации, когда операторы должны будут отключать связь, определил президент РФ в нормативных актах. При этом операторы не понесут ответственности за срыв договора с клиентом. Если отключение произошло по требованию спецслужб, претензии к компании не предъявят.
Ранее документ приняла Госдума. Инициативу внесло Правительство РФ. Поправки внесли в закон «О связи». Конкретные случаи для отключения утвердил кабинет министров.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.