Путин обязал губернаторов лично отвечать за детский отдых

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает ответственность региональных властей за организацию летнего детского отдыха. Теперь высшие должностные лица субъектов РФ будут напрямую отвечать за проведение оздоровительной кампании и возглавят межведомственные комиссии.

Согласно документу, статус таких комиссий повышается, а их руководство официально закрепляется за губернаторами. Кроме того, в их состав в обязательном порядке войдут представители региональных министерств и департаментов здравоохранения.

Законопроект был внесён группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки внесены в статью 12 закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». Как отмечал Володин, новые нормы должны повысить качество детского отдыха и исключить формальный подход к оздоровительным кампаниям. Теперь ответственность становится персональной – спрос будет с первых лиц регионов.

