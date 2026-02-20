Олимпиада в Милане
20 февраля, 20:50

Путин обязал губернаторов лично отвечать за детский отдых

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает ответственность региональных властей за организацию летнего детского отдыха. Теперь высшие должностные лица субъектов РФ будут напрямую отвечать за проведение оздоровительной кампании и возглавят межведомственные комиссии.

Согласно документу, статус таких комиссий повышается, а их руководство официально закрепляется за губернаторами. Кроме того, в их состав в обязательном порядке войдут представители региональных министерств и департаментов здравоохранения.

Законопроект был внесён группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки внесены в статью 12 закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». Как отмечал Володин, новые нормы должны повысить качество детского отдыха и исключить формальный подход к оздоровительным кампаниям. Теперь ответственность становится персональной – спрос будет с первых лиц регионов.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ. Документ обязал операторов отключать связь в случаях, определённых нормативными актами президента, и освободил компании от ответственности перед абонентами.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Юния Ларсон
