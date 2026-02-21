Украинца из базы Интерпола поймали в Словакии на краже рогаликов

В восточнословацком городе Кошице полиция задержала 23-летнего гражданина Украины, который, как выяснилось, находится в международном розыске по линии Интерпола. Вычислить его помогла попытка украсть рогалики в местном магазине.

Как сообщает портал SME, при проверке документов правоохранители установили, что молодой человек разыскивается на родине. По данным следствия, в январе 2022 года он за две тысячи евро организовал незаконный переход через границу для трёх граждан Украины в Венгрию. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Подозреваемый взят под стражу. Ожидается, что в ближайшее время его депортируют на Украину для проведения следственных действий.

