Россияне застряли во Вьетнаме из-за поломки самой длинной канатной дороги

Самая длинная в мире канатная дорога вышла из строя во Вьетнаме. На острове Хон Тхом в этот момент находились свыше восьми тысяч человек из разных стран, включая россиян. Дорога соединяет острова Фукуок и Хон Тхом.

Во Вьетнаме сломалась самая длинная канатная дорога в мире. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tu.ngo

Сбой в электропроводке произошёл в туристический пик. Местные власти организовали эвакуацию людей на катерах. Из-за огромных очередей на пирсе началась давка.

Один из российских туристов рассказал, что ему пришлось ждать больше трёх часов, прежде чем сесть на скоростной катер. На пирсе собралось так много людей, что гольф-кары с трудом передвигались в жару. Многие туристы пошли к пирсу пешком, чтобы быстрее покинуть остров.

После того, как всех развезли по отелям, администрация курорта пообещала вернуть деньги за испорченный отдых.

Ранее в Берёзовском районе Югры спасатели искали 13 туристов. Они ушли в тайгу для проведения религиозного обряда, проигнорировав обязательную регистрацию маршрута. Позже они отказались от эвакуации.