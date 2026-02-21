Россиянам назвали перечень товаров, которыми можно за копейки закупиться в феврале

Закупка товаров длительного хранения во время специальных предложений — эффективный способ оптимизировать расходы. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева в беседе с Life.ru рассказала, на какие категории стоит обратить внимание в феврале, чтобы выгодно приобрести необходимое впрок.

По её словам, в первую очередь это консервы — овощные, фруктовые, мясные и рыбные. Они сохраняют свои свойства в течение нескольких лет, поэтому покупка во время крупных скидок или акций формата «2 по цене 1» помогает сформировать запас по выгодной цене. Кукуруза и горошек пригодятся для салатов, тушёнка — для быстрых горячих блюд, а консервированные ананасы или клубника станут хорошей альтернативой свежим фруктам в зимний период.

Фрукты и овощи также можно приобретать в сезон по сниженной цене и замораживать. В таком виде они хранятся месяцами и позволяют обеспечить запас витаминов. Замороженные овощные смеси подойдут для супов и гарниров, а фрукты — для компотов и смузи. Ольга Матвеева Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5

Матвеева отметила, что крупы и макаронные изделия — ещё одна выгодная категория для закупок. Рис, гречка, овсянка, булгур и паста имеют длительный срок хранения и используются в самых разных блюдах. На них регулярно действуют акции, которые удобно отслеживать через мобильные приложения супермаркетов. Запас базовых продуктов помогает сократить число спонтанных покупок и снизить общие расходы.

Также эксперт советует заранее приобретать сладости и снеки с длительным сроком годности — шоколад, печенье, вафли, сухофрукты и орехи. Эти товары часто участвуют в программах лояльности, что позволяет получать повышенный кешбэк.

Молоко, сыр и сливочное масло хорошо переносят заморозку, поэтому их также можно покупать по акции. Такие запасы пригодятся для выпечки и приготовления каш.

Во время распродаж стоит обратить внимание на мясо и птицу, в том числе на заканчивающиеся товары с подходящим сроком годности, на которые магазины нередко снижают цену при сохранении качества. Купленное мясо лучше сразу разделить на порции, подписать и заморозить — так в морозильной камере всегда будет заготовка для основных блюд.

Помимо продуктов, выгодно приобретать впрок бытовую химию и расходные материалы: стиральные порошки, средства для мытья посуды, туалетную бумагу, салфетки и губки.

«Такие товары используются регулярно и не теряют своих качеств в течение длительного времени, поэтому покупки по акциям позволяют заметно сократить расходы», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, как обеспечить себя едой на неделю без лишних трат. В первую очередь необходимо приобрести контейнеры разного объёма. При покупке нужно проверить, плотно ли они закрываются, чтобы заготовленные ингредиенты хорошо хранились.