Как перестать тратить последние деньги в магазине: привычки, которые экономят 10–15% бюджета

Вы заходите за молоком и хлебом, а выходите с двумя пакетами непонятно чего. Знакомо? Это не случайность и не слабость характера. Это работа целых отделов маркетологов, которые несколько лет учились в университетах именно для того, чтобы вы не уходили без полной тележки. Супермаркеты знают о психологии покупателя всё, а покупатели о супермаркетах не знают почти ничего.

Хорошая новость: несколько простых привычек меняют правила игры. Исследования показывают, что осознанный подход к походу в магазин позволяет сократить расходы на 10–15% без какого-либо ущерба для качества жизни. Не нужно считать каждую копейку и отказываться от любимых продуктов. Достаточно перестать делать то, на что магазины очень рассчитывают.

Первая ошибка случается ещё до входа в магазин

Простые правила похода в супермаркет: как сократить расходы на 10–15 процентов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Это звучит как банальный совет из серии «пейте больше воды», но за ним стоит серьёзная психология. Голодный человек в среднем тратит на 10–15% больше, чем сытый. Мозг в состоянии голода переключается в режим выживания и начинает воспринимать каждую красивую упаковку как угрозу — «а вдруг не хватит». Именно поэтому супермаркеты ставят пекарни у входа: запах свежего хлеба активирует аппетит ещё до того, как вы взяли тележку.

Большинство из нас ходит за продуктами после работы, уставшими и действительно голодными. Это идеальные условия для импульсивных покупок. Простое правило: перекусить перед выходом или хотя бы выпить стакан воды. Звучит слишком просто, чтобы работать. Но работает.

Почему умные люди приходят в магазин с бумажкой

Люди без списка тратят в среднем на четверть больше денег, чем те, кто пришёл с конкретным планом. Список — это не про занудный контроль над собой. Это про то, чтобы помнить, зачем вы вообще пришли, пока на полке перед вами лежит «очень выгодная» акция на то, что вам совершенно не нужно.

Супермаркеты построены так, чтобы вы прошли как можно дальше и через как можно больше полок. Молоко и хлеб в самом конце зала — это не совпадение. По пути вы минуете снеки, сладости, «специальные предложения». Список не даёт вам отвлечься. Заодно он помогает не покупать то, что уже есть дома, и не выбрасывать потом испорченные продукты.

Жёлтый ценник — это не про вашу выгоду

Психология покупок: почему мы тратим больше, чем планируем, и как это изменить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

«Было 200 рублей, стало 149!» — и рука уже тянется к полке. Но подождите. Откуда взялись эти 200 рублей? Скидки в супермаркетах устроены хитро: исходная цена нередко завышается специально, чтобы «скидка» выглядела убедительно. Цены, оканчивающиеся на 9, 99 или 95, психологически воспринимаются как существенно меньшие — это называется «эффект левой цифры», и маркетологи используют его постоянно.

Практическое правило: оценивайте товар по цене за единицу объёма или веса, а не по размеру скидки. Большая упаковка со скидкой не всегда дешевле маленькой без неё. Калькулятор на телефоне помогает за десять секунд понять, где реальная выгода.

Один предмет у входа решает, сколько вы потратите

Маркетологи знают: чем больше тара, тем больше покупка. Это не метафора. Исследования показывают, что покупатели с большой тележкой кладут в неё в среднем больше товаров, чем те, кто взял корзину или пришёл вообще без ничего. Пустая тележка психологически «требует заполнения» — мозг не любит пустоты.

Если список небольшой, берите корзину. Если список на три позиции, вообще не берите ничего. Это механически ограничивает объём покупки и избавляет от соблазна положить «заодно» что-то лишнее. Простой приём, который работает без всякого самоконтроля.

Трюк, который избавляет от 80% ненужных покупок

Как экономить на продуктах без отказа от любимых товаров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fast-stock

Увидели что-то, что очень хочется, но в список не входит? Сфотографируйте или запишите и уходите. Если через сутки желание не пропало, можно вернуться и купить. Практика показывает: в 80% случаев желание проходит вместе с эмоцией от увиденного товара.

Это не про аскетизм. Это про то, чтобы отличить настоящее желание от импульса, спровоцированного красивой упаковкой или жёлтым ценником. Зона касс, кстати, специально заставлена мелкими соблазнами именно потому, что в очереди человек расслаблен и скучает. Это последний шанс магазина что-то вам продать. Помните об этом, стоя у ленты.

Супермаркет — это не враг. Но и другом он вам тоже не является. У него своя задача, у вас своя. Вооружившись несколькими простыми привычками, вы перестаёте играть по чужим правилам и начинаете по своим. Сохранить 10–15% от продуктового бюджета реально без диет, без отказа от любимых продуктов и без калькулятора на каждую позицию. Просто поешьте перед выходом, напишите список и возьмите корзину вместо тележки. Магазин будет разочарован. А ранее Life.ru рассказывал, какие перемены в мире принесёт 2026 год, при чём тут Зеленский и что будет с СВО.