Лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2026: когда сажать рассаду и готовить почву Оглавление Фазы Луны в феврале 2026 Как Луна влияет на растения Посевной календарь на февраль 2026: что сажать и когда Работы садовода в феврале 2026 Работы огородника в феврале 2026 Что нельзя делать в феврале 2026 Особенности февраля 2026 FAQ: самые частые вопросы Лунный календарь садовода и огородника на февраль 2026: благоприятные дни для посева томатов, перца, обрезки деревьев, подготовки почвы. Фазы Луны — в материале Life.ru. 41763 41763 Лунный посевной календарь на февраль 2026 года для садоводов и огородников. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Февраль для садовода и огородника — месяц активной подготовки к новому сезону. Пока за окном лежит снег, на подоконниках уже зеленеет первая рассада, а руки так и тянутся к лопате и секатору. Мы изучили лунные циклы февраля 2026 года и составили подробный календарь, который поможет спланировать все работы с учётом космических ритмов. Да, влияние Луны на растения научно не доказано, но миллионы дачников продолжают сверяться с лунным календарём и получают отличные урожаи!

Фазы Луны в феврале 2026

Лунный календарь садовода на февраль 2026: посевы, обрезка, работы в саду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Amanita Silvicora

Полнолуние 2 февраля — первый пик месяца, когда Луна предстанет во всей красе. Растения наполнены соками, энергия бьёт ключом. Садоводы со стажем знают: полнолуние — время для сбора урожая и завершения дел, но не для посадки или пересадки. Зато можно собирать лекарственные травы, если есть зимний сад, или любоваться на рассаду, подводя промежуточные итоги.

Убывающая Луна с 3-го по 16 февраля — золотое время для всего, что связано с корнями и землёй. Соки растений устремляются вниз, к корневой системе, делая её сильной и жизнеспособной. В эти дни сажают корнеплоды, проводят обрезку (срезы заживают быстрее), борются с вредителями и занимаются прополкой. Если планируете посадить морковь, свёклу или редиску на рассаду для теплицы, убывающая Луна — ваш лучший друг.

Новолуние 17 февраля — самый спокойный день месяца. Луна словно уходит на перезагрузку, и растениям тоже нужен отдых. Не стоит тревожить посевы, пересаживать рассаду или проводить активные работы. Зато это идеальное время для планирования: составьте список покупок, изучите новые сорта, подготовьте инвентарь. Опытные садоводы в новолуние занимаются бумажной работой — раскладывают семена, проверяют всхожесть, готовят ёмкости и грунт.

Растущая Луна с 18-го по 28 февраля — период максимальной активности для всех надземных культур. Соки движутся вверх, стимулируя рост стеблей, листьев и цветов. Это лучшее время для посева томатов, перцев, баклажанов, цветов и зелени. Растения, посаженные в эту фазу, быстрее идут в рост, лучше развиваются и дают обильный урожай.

Как Луна влияет на растения

Когда сажать рассаду в феврале 2026: благоприятные дни по лунному календарю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Colby Villa

Луна влияет на движение соков в растениях и подсказывает, когда с ними лучше работать. При растущей Луне силы уходят вверх — в стебли, листья и плоды, поэтому это удачное время для посева всего, что растёт над землёй, и пересадки комнатных растений. При убывающей Луне энергия концентрируется в корнях — хорошо сажать корнеплоды, заниматься обрезкой, прополкой и борьбой с вредителями. В новолуние и полнолуние растениям лучше дать паузу: посадки не рекомендуются, зато можно собирать урожай или просто отдохнуть на даче.

Посевной календарь на февраль 2026: что сажать и когда

Посевной календарь на февраль 2026: что сажать и в какие дни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bondart

Томаты, перцы и баклажаны — короли февральского подоконника. Эти теплолюбивые культуры требуют длительного периода вегетации, поэтому их высевают уже в феврале. Лучшие дни для посева: 19, 22, 23, 26, 27, 28 февраля. В эти даты растущая Луна благоприятствует быстрому прорастанию семян и активному росту сеянцев. К маю у вас будет крепкая рассада, готовая к высадке в теплице. Не забудьте про досветку — в феврале световой день короткий, без ламп рассада вытянется.

Лук репчатый и лук-порей тоже сеют в феврале для раннего урожая. Благоприятные дни: 22, 23, 24, 27, 28 февраля. Лук-порей вообще рекомендуется выращивать только через рассаду, иначе к осени получите тонкие карандашики вместо толстых белых стеблей.

Сельдерей корневой — культура с долгим периодом вегетации, сеют одним из первых. Лучшие дни: 19, 22, 23, 26, 27, 28 февраля. Семена мелкие, туговсхожие, перед посевом замочите в тёплой воде или стимуляторе роста. К осени получите крупные ароматные корнеплоды, которые прекрасно хранятся всю зиму.

Садовая земляника и клубника на рассаду — февраль отличное время для посева. Благоприятные дни: 19, 25, 26 февраля. Земляника из семян растёт медленно и капризно, запаситесь терпением. Зато какое удовольствие наблюдать, как из крошечного семечка появляется будущий кустик с ароматными ягодами!

Цветы на рассаду — в феврале можно сеять практически всё: от петунии и лобелии до бегонии и глоксинии. Однолетники лучше сажать 3–10 февраля, а также 19, 25, 26, 27, 28-го числа. Многолетние и двулетние цветы — в те же даты плюс 13 и 14 февраля. Луковичные и клубневые предпочитают дни: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 22, 23, 25, 26 февраля. Комнатные растения лучше пересаживать 4, 25 или 26 февраля.

Работы садовода в феврале 2026

Работы в саду и огороде в феврале 2026: лунный календарь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / n.k.junky

Обрезка деревьев и кустарников — одна из главных февральских задач. Лучшие дни: 1, 11, 27, 28 февраля. Обрезку проводят только в морозные дни (до минус пяти градусов) до начала сокодвижения. Удаляют сухие, больные, повреждённые ветви, прореживают крону, формируют скелет. Срезы обрабатывают садовым варом. Грамотная обрезка — здоровье дерева и обильный урожай.

— одна из главных февральских задач. Лучшие дни: 1, 11, 27, 28 февраля. Обрезку проводят только в морозные дни (до минус пяти градусов) до начала сокодвижения. Удаляют сухие, больные, повреждённые ветви, прореживают крону, формируют скелет. Срезы обрабатывают садовым варом. Грамотная обрезка — здоровье дерева и обильный урожай. Побелка стволов защищает кору от солнечных ожогов, которые часто случаются в феврале-марте. Днём ствол нагревается на солнце, ночью резко остывает — и вот вам трещины и морозобоины. Белить можно в любой день, когда температура выше минус пяти градусов.

защищает кору от солнечных ожогов, которые часто случаются в феврале-марте. Днём ствол нагревается на солнце, ночью резко остывает — и вот вам трещины и морозобоины. Белить можно в любой день, когда температура выше минус пяти градусов. Стряхивание снега с ветвей — важная работа после обильных снегопадов. Мокрый снег тяжёлый, ветви могут сломаться. Особенно страдают хвойные и молодые деревья. Аккуратно стряхивайте снег длинным шестом, обёрнутым тканью. Если снег превратился в лёд, оставьте как есть — при попытке сбить его можно сломать ветку.

важная работа после обильных снегопадов. Мокрый снег тяжёлый, ветви могут сломаться. Особенно страдают хвойные и молодые деревья. Аккуратно стряхивайте снег длинным шестом, обёрнутым тканью. Если снег превратился в лёд, оставьте как есть — при попытке сбить его можно сломать ветку. Борьба с грызунами — в феврале мыши и зайцы особенно активны. Проверьте защиту молодых деревьев, обновите отравленные приманки, разложите ветки ели вокруг стволов (запах отпугивает грызунов). Хорошо помогает обвязка стволов металлической сеткой. Благоприятные дни: 1, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля.

Работы огородника в феврале 2026

Лунный календарь огородника на февраль 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

Подготовка почвы для рассады — грунт можно купить готовый или приготовить самостоятельно из земли, перегноя, песка и торфа. Обязательно обработайте кипятком или прокалите в духовке для обеззараживания. Благоприятный день: 14 февраля.

грунт можно купить готовый или приготовить самостоятельно из земли, перегноя, песка и торфа. Обязательно обработайте кипятком или прокалите в духовке для обеззараживания. Благоприятный день: 14 февраля. Проверка семян на всхожесть — критически важный этап. Возьмите несколько семян из каждого пакетика, положите на влажную ткань и посмотрите, сколько прорастёт за неделю. Если всхожесть ниже 50 процентов, купите новые семена.

критически важный этап. Возьмите несколько семян из каждого пакетика, положите на влажную ткань и посмотрите, сколько прорастёт за неделю. Если всхожесть ниже 50 процентов, купите новые семена. Ревизия хранилищ — обязательно проверьте картофель, лук, чеснок, морковь. Удалите подгнившие экземпляры, иначе заразят остальные. Проветрите погреб, если температура позволяет. Следите за влажностью: слишком сухо — плохо (овощи вянут), слишком влажно — тоже плохо (начинается гниль).

обязательно проверьте картофель, лук, чеснок, морковь. Удалите подгнившие экземпляры, иначе заразят остальные. Проветрите погреб, если температура позволяет. Следите за влажностью: слишком сухо — плохо (овощи вянут), слишком влажно — тоже плохо (начинается гниль). Планирование посадок — составьте план огорода на новый сезон. Учитывайте севооборот: нельзя сажать одну культуру на одном месте два года подряд. Томаты чередуйте с капустой, морковь с луком, картофель — с бобовыми. Распланируйте, сколько рассады нужно вырастить, какие сорта посадить.

составьте план огорода на новый сезон. Учитывайте севооборот: нельзя сажать одну культуру на одном месте два года подряд. Томаты чередуйте с капустой, морковь с луком, картофель — с бобовыми. Распланируйте, сколько рассады нужно вырастить, какие сорта посадить. Закупка семян, удобрений и инвентаря — не откладывайте на последний момент. В феврале в садовых магазинах ещё есть выбор, цены не завышены, очередей нет. Купите всё необходимое до 10 февраля, разложите по коробочкам, подпишите — и в марте-апреле скажете себе спасибо.

Что нельзя делать в феврале 2026

Неблагоприятные дни для работ в феврале 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

В феврале, как и в любой другой месяц года, есть не только рекомендации к действию, но и свои запреты. Давайте разберёмся подробнее, чего делать нельзя: 16, 17 и 18 февраля — неблагоприятные дни для посева и посадки. Период новолуния плюс сутки до и после. Энергия на нуле, растения уязвимы, семена прорастают плохо, рассада получается слабой. Лучше не рисковать и перенести посевные работы. Зато можно заниматься планированием, подготовкой инвентаря, закупкой семян.

Период новолуния плюс сутки до и после. Энергия на нуле, растения уязвимы, семена прорастают плохо, рассада получается слабой. Лучше не рисковать и перенести посевные работы. Зато можно заниматься планированием, подготовкой инвентаря, закупкой семян. Не сажайте в полнолуние 2 февраля — энергия слишком мощная и нестабильная для нежных ростков. Полнолуние — время завершения, а не начала. Лучше займитесь сбором урожая (если выращиваете что-то дома), обрезкой комнатных растений, уборкой на балконе.

энергия слишком мощная и нестабильная для нежных ростков. Полнолуние — время завершения, а не начала. Лучше займитесь сбором урожая (если выращиваете что-то дома), обрезкой комнатных растений, уборкой на балконе. Не прививайте деревья в феврале — это категорическое табу. Прививка делается только весной, когда начинается активное сокодвижение. Февральская прививка не приживётся. Дождитесь апреля-мая, когда температура стабилизируется на плюсовых отметках.

это категорическое табу. Прививка делается только весной, когда начинается активное сокодвижение. Февральская прививка не приживётся. Дождитесь апреля-мая, когда температура стабилизируется на плюсовых отметках. Не поливайте рассаду в дни новолуния и полнолуния — растения в эти дни особенно чувствительны, лишняя влага может спровоцировать гниение корней или грибковые заболевания. Если почва совсем сухая, ограничьтесь лёгким опрыскиванием.

Особенности февраля 2026

Особенности февраля 2026 по лунному календарю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lara-sh

Февраль 2026 задаёт мощный настрой для садоводов. Полнолуние 2 февраля во Льве усиливает эмоции и творческое мышление — отличное время для планов и визуализации будущего урожая. Новолуние 17 февраля в Водолее благоприятствует экспериментам: новым сортам, необычным методам, смелым идеям вроде экзотики или гидропоники. В конце месяца растущая Луна пройдёт через Рыб, Тельца и Рака — самые плодородные знаки. Лучшие дни для посева рассады: 22, 23, 26, 27 и 28 февраля.

FAQ: самые частые вопросы

Конечно, лунный календарь вызывает множество вопросов как у неопытных людей, так и у «профессионалов». Мы собрали самые частые из них: Можно ли сажать в полнолуние? Большинство астрологов и опытных садоводов рекомендуют воздержаться от посадок в полнолуние. Энергия слишком мощная и нестабильная, растения могут плохо прижиться. Лучше дождаться убывающей Луны (для корнеплодов) или растущей (для надземных культур). Зато в полнолуние хорошо собирать урожай — плоды максимально сочные.

Большинство астрологов и опытных садоводов рекомендуют воздержаться от посадок в полнолуние. Энергия слишком мощная и нестабильная, растения могут плохо прижиться. Лучше дождаться убывающей Луны (для корнеплодов) или растущей (для надземных культур). Зато в полнолуние хорошо собирать урожай — плоды максимально сочные. Когда сажать помидоры на рассаду в феврале 2026 года? Лучшие дни: 19, 22, 23, 26, 27, 28 февраля. Это период растущей Луны, когда соки устремляются вверх, стимулируя активный рост стеблей и листьев. Если посадите томаты в эти дни, к маю получите крепкую, коренастую рассаду.

Самые частые вопросы по лунному календарю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kuttelvaserova Stuchelova

Нужно ли досвечивать рассаду в феврале? Однозначно да! В феврале световой день очень короткий, без дополнительной подсветки рассада вытянется, станет бледной и слабой. Используйте фитолампы или светодиодные лампы холодного спектра. Досвечивайте по 12–14 часов в сутки, размещая лампы на высоте 15–20 сантиметров над растениями.

Что делать, если пропустил благоприятные дни для посева? Не паникуйте! Лунный календарь — ориентир, а не жёсткая инструкция. Главное — создать растениям оптимальные условия: правильный грунт, достаточное освещение, оптимальную температуру и влажность. Если всё это есть, рассада вырастет крепкой, даже если посадили в неблагоприятный день.

Можно ли пересаживать комнатные растения в феврале? Можно, особенно если переросли свой горшок или почва истощилась. Лучшие дни: 4, 25, 26 февраля. Используйте свежий грунт, горшок на 2–3 сантиметра больше предыдущего, обязательно сделайте дренаж. После пересадки обильно полейте и поставьте в полутень на несколько дней.

Стоит ли верить в лунный календарь? Научных доказательств влияния Луны на растения нет. Но миллионы садоводов уже много лет сверяются с лунным календарём и довольны результатами. Возможно, дело в эффекте плацебо. А возможно, в многовековом народном опыте есть рациональное зерно. Попробуйте — хуже не будет!

Лунный календарь — это удобный помощник для планирования садово-огородных работ, но помните: главное — не дата посева, а правильный уход за растениями. Создайте своей рассаде комфортные условия, прислушивайтесь к потребностям каждой культуры — и богатый урожай не заставит себя ждать. Пусть февраль 2026 года станет началом вашего самого успешного дачного сезона! А ранее Life.ru рассказывал, какие перемены в мире принесёт 2026 год, при чём тут Зеленский и что будет с СВО.

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Авторы Любовь Свободная