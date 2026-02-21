Олимпиада в Милане
21 февраля, 01:34

Канцлера Германии Мерца переизбрали в лидеры ХДС

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца переизбрали руководителем Христианско-демократического союза. Об этом сообщил телеканал Phoenix, который транслировал партийный съезд.

Голосование прошло в Штутгарте. Мерц получил поддержку 91,17% делегатов. Конкурентов у Мерца не было.

«Я принимаю избрание», — поблагодарил Мерц однопартийцев после голосования.

Ранее Мерц не смог сразу продолжить речь на съезде из-за бурных оваций в честь Ангелы Меркель. Политик представил залу свою предшественницу, которая возглавляла Правительство Германии с 2005 по 2021 год. Зал взорвался эмоциями, как только экс-канцлер появилась перед публикой.

