Канцлера Германии Мерца переизбрали в лидеры ХДС

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца переизбрали руководителем Христианско-демократического союза. Об этом сообщил телеканал Phoenix, который транслировал партийный съезд.

Голосование прошло в Штутгарте. Мерц получил поддержку 91,17% делегатов. Конкурентов у Мерца не было.

«Я принимаю избрание», — поблагодарил Мерц однопартийцев после голосования.

Ранее Мерц не смог сразу продолжить речь на съезде из-за бурных оваций в честь Ангелы Меркель. Политик представил залу свою предшественницу, которая возглавляла Правительство Германии с 2005 по 2021 год. Зал взорвался эмоциями, как только экс-канцлер появилась перед публикой.