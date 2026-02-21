Олимпиада в Милане
Регион
21 февраля, 07:04

Саша Бортич объяснила, почему так откровенна в соцсетях

Александра Бортич. Обложка © Telegram / Sanya Bortich

Российская актриса Александра Бортич рассказала, что часто публикует откровенные посты в соцсетях, потому что не умеет притворяться. Она всегда публикует в своих социальных сетях только то, что нравится ей самой.

«Я не умею делать вид. И что нравится, то и выкладываю», — рассказала 31-летняя актриса в интервью Кино Mail.

Она добавила, что старается оставаться самой собой без искусственного налёта. К хейту в интернете Саша относится спокойно. По её словам, негативные комментарии её задевают редко, чаще наоборот — веселят.

Бортич также назвала то, чего никогда не сделает в соцсетях. А именно — не позволит себе ничего сказать про коллег.

Ранее российская актриса Анна Пескова призналась, что никогда не сидела на диетах. Молодость она сохраняет благодаря здоровому образу жизни и правильному питанию. Актриса не интересуется калорийной едой и сладким. На семейных ужинах она не пробует блюда.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

