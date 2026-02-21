Обнаружено место крушения пропавшего вертолёта в Амурской области

В Амурской области обнаружено место крушения частного вертолёта Robinson, пропавшего 19 февраля в Ромненском округе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В ходе поисково-спасательной операции найдены обломки воздушного судна и тела трёх погибших. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.