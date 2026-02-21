Олимпиада в Милане
21 февраля, 01:56

Обнаружено место крушения пропавшего вертолёта в Амурской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katsiarynamay

В Амурской области обнаружено место крушения частного вертолёта Robinson, пропавшего 19 февраля в Ромненском округе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В ходе поисково-спасательной операции найдены обломки воздушного судна и тела трёх погибших. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.

На борту пропавшего в Приамурье вертолёта были сотрудники полиции и СК
Ранее Следственный комитет назвал предварительные причины авиапроисшествия с частным вертолётом Robinson в Амурской области. Рассматриваются две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.

