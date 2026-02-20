На борту пропавшего в Приамурье вертолёта были сотрудники полиции и СК

В Амурской области пропал вертолёт, на борту которого находились сотрудники полиции и следственного комитета. Об этом сообщили «Интерфаксу» источники в правоохранительных органах.

«На борту воздушного судна находились следователь Октябрьского МСО СУ СК России по Амурской области и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД «Октябрьский». На лесную деляну они прибыли наземным транспортом», — рассказал собеседник агентства.

Воздушное судно, принадлежащее частному лицу, вылетело вечером 19 февраля около 23:00 по местному времени. На его борту находились три человека. При этом разрешение на полёт, по предварительным данным, получено не было.

Сейчас в районе возможного падения развернута масштабная поисковая операция. Задействовано более 40 человек и 14 единиц техники, включая три снегохода и беспилотник. Спасатели прочёсывают местность в надежде найти хоть какие-то следы.

Благовещенская транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. А Забайкальский следственный отдел возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее Life.ru сообщал, что в Амурской области пропал частный вертолёт. Для проведения спасательной операции МЧС направило в те края поисковый отряд. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.