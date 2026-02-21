Олимпиада в Милане
Регион
21 февраля, 04:28

Немецкий политик заявил, что Германия на грани из-за отказа от российского газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Отказ от российского газа поставил Германию в крайне тяжёлое положение. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, запасы топлива в стране стремительно иссякают, а уровень газа в хранилищах достиг 22,99%.

«Это прямое следствие решения немецкого правительства отказаться от поставок газа из России напрямую через «Северный поток – 2» или в виде сжиженного природного газа», – подчеркнул политик в беседе с РИА «Новости».

Нимайер считает, что политика канцлера Фридриха Мерца разрушает экономику страны. Он отметил, что меры Евросоюза по отказу от российского газа, обозначенные в плане REPowerEU до 2027-2028 годов, только усугубляют ситуацию.

Почти половину импортного газа в 2025 году Украина получила из Венгрии
Ранее Life.ru писал, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу при инициативе со стороны ЕС. Зампред комитета Госдумы Сергей Алтухов заявил, что политические барьеры мешают масштабному возвращению топлива в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе экономическая логика может взять верх, особенно если Европа столкнётся с дефицитом или высокими ценами на СПГ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юния Ларсон
