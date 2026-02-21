Четыре кашалота выбросились на берег у датского острова Фане

У побережья датского острова Фане на берег выбросились четыре кашалота. Как сообщает телеканал TV2, одно из животных подаёт признаки жизни. Причины случившегося пока не установлены.

Власти оцепили прибрежную зону для подготовки спасательной операции. Местных жителей и туристов просят не приближаться к месту происшествия — не только из соображений безопасности, но и чтобы предотвратить возможную кражу челюстей кашалотов.

