Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторического максимума. Согласно данным Евростата, сумма поставок достигла 129,9 миллиона евро, что на 19,6% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с 1992 года, более ранней статистики ведомство не публикует, пишет РИА «Новости».

Помимо Франции, ещё четыре страны Евросоюза нарастили закупки российского титана до рекордных за несколько лет значений. Эстония вышла на максимум с 2017 года — 4,9 миллиона евро. Австрия и Румыния обновили рекорды с 2022 года (3,3 млн и 1,2 млн евро соответственно). Польша вернулась к цифрам 2023 года, импортировав титана на 130,7 тысячи евро.

Европейский рынок по-прежнему сильно зависит от российских редких металлов. Экономист ранее констатировал, что план по полной экономической изоляции России провалился. По его словам, Европа критически нуждается в российских палладии, никеле и титане для своих ключевых отраслей. Найти полноценную замену этим товарам гораздо сложнее, чем нефти и газу.