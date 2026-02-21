Названы два языка в России, у которых остался всего лишь один носитель

В России насчитываются два языка, которыми владеет лишь по одному человеку. Об этом РИА «Новости» сообщила заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

«Два языка России имеют по одному компетентному носителю. Это ительменский и медновский алеутский», — сказала она.

Оба языка находятся в критическом положении. Медновский алеутский представляет собой смешанный русско-алеутский язык, который сформировался в начале XIX века на острове Медном, входящем в Командорские острова. Он возник в среде потомков алеутских матерей и русских отцов.

Ительменский язык был распространён на западе Камчатка и включает два диалекта — южный и северный. Единственная носительница языка свободно говорит на северном варианте, которым владеет с детства. Её зовут Людмила Егоровна Правдошина, сейчас ей 87 лет. Помимо неё, в России есть около десяти человек, которые освоили южный диалект ительменского языка уже во взрослом возрасте. Их относят к так называемым новым говорящим, поскольку язык не был для них родным с детства.

Ранее лингвисты оценивали объём словарного запаса современного русского языка примерно в полмиллиона слов. Эта цифра была получена в ходе комплексного анализа данных из различных словарных источников.