Московские клиники переживают поток ночных клиентов, гонящихся за скидками

Москвичи стали чаще лечиться ночью — некоторые частные клиники начали делать скидки на свои услуги в тёмное время суток. По данным Baza, рост таких обращений достигает 25%. И это помогает неплохо сэкономить.

Например, МРТ суставов с контрастным усилением днём обойдётся в 15 тысяч рублей, а ночью — 10,5 тысячи. КТ лёгких днём — около четырёх тысяч, ночью — три тысячи. Солидные скидки делают по принципу дабы «не простаивало оборудование». Топ-менеджер одной из столичных сети частных клиник сравнил это с подходом авиакомпаний: чтобы приносить прибыль, самолёт должен постоянно находиться в воздухе. И если во времена ковида люди делали томографию круглосуточно, то сегодня поток пациентов упал.

«Тем не менее спрос есть, и мы видим увеличение числа обращений», — добавил собеседник телеграм-канала.

В основном москвичи записываются ближе к полуночи. А вообще клиники по-разному понимают «ночное время». Кто-то делает скидки с 21:00 до 08:00, а другие — с 23:00 до 06:00.

