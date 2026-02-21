Россиян могут оштрафовать за слишком громкий миксер или кухонный комбайн

В России владельцев бытовой техники могут оштрафовать, если её шум превышает допустимые нормы. В дневное время предельный уровень составляет 55 дБА, ночью — 45 дБА. Об этом ТАСС сообщила советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.

«Если шум от миксера настолько сильный, что он превышает установленную норму, то наказать нарушителя можно, в том числе ему может грозить штраф», — сказала она.

В России отсутствует единый федеральный закон о тишине, поскольку соответствующий проект Госдума отклонила осенью 2025 года. Вопросы шума в жилых помещениях регулируются региональным законодательством, при этом ограничения чаще всего действуют ночью и в «тихий час» днём.

Адвокат также отметила, что причиной излишнего шума от соседей могут быть нарушения шумоизоляции при ремонте. В таких случаях жильцы могут обратиться в органы жилищного надзора для проверки соблюдения строительных норм и правил перепланировки. Кроме громкого звука, инспекторы учитывают и другие факторы, например вибрацию.

Ранее россиян предупредили, что привычка включать стиральную машину после 23:00 для экономии на ночном тарифе электричества может привести к штрафу. Опасность заключается в уровне шума: на режиме отжима машина способна издавать до 70 дБА, что превышает санитарные нормы.