Москвичам рассказали, ждать ли новых снегопадов до конца февраля

До конца зимы в Москве не ожидается сильных снегопадов, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, на грядущей неделе в столице ожидаются осадки, однако они будут не такими серьёзными.

«Снег в Москве, конечно, до конца февраля ещё будет, но прогнозируется, что все праздничные дни он будет в категории «небольшой снежок» и будет идти местами», — добавила специалист.

По словам Поздняковой, во вторник к Москве подойдёт новый атлантический циклон, и за 12 часов в регионе может выпасть от двух до четырёх миллиметров осадков — намного меньше, чем во время последнего снегопада, пишет РИА «Новости»

Ранее жителей и гостей столицы предупредили о непогоде в праздничные выходные. День защитника Отечества в Москве попытаются омрачить мороз до 15 градусов, гололёд и порывистый ветер.