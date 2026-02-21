Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 09:20

Москвичам рассказали, ждать ли новых снегопадов до конца февраля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

До конца зимы в Москве не ожидается сильных снегопадов, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, на грядущей неделе в столице ожидаются осадки, однако они будут не такими серьёзными.

«Снег в Москве, конечно, до конца февраля ещё будет, но прогнозируется, что все праздничные дни он будет в категории «небольшой снежок» и будет идти местами», — добавила специалист.

По словам Поздняковой, во вторник к Москве подойдёт новый атлантический циклон, и за 12 часов в регионе может выпасть от двух до четырёх миллиметров осадков — намного меньше, чем во время последнего снегопада, пишет РИА «Новости»

Дворники по вызову: Синоптик поддержал идею формирования в России «коммунального резерва»
Дворники по вызову: Синоптик поддержал идею формирования в России «коммунального резерва»

Ранее жителей и гостей столицы предупредили о непогоде в праздничные выходные. День защитника Отечества в Москве попытаются омрачить мороз до 15 градусов, гололёд и порывистый ветер.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar