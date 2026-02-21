Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 09:21

В Пензенской области подавили три вражеских дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

В Пензенской области три вражеских беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.

«На территории Пензенской области средствами РЭБ подавлена работа беспилотного летательного аппарата. При посадке дрона ни люди, ни здания не пострадали», — написал он.

Также он сообщил о подавлении ещё двух беспилотников и отметил, что место посадки оцеплено, а на месте работают специалисты.

Утренний заслон: 12 украинских беспилотников нейтрализованы над территорией РФ
Утренний заслон: 12 украинских беспилотников нейтрализованы над территорией РФ

Ранее сообщалось, что при попытке атаки на Удмуртская Республика противник применил модифицированные беспилотники модели FP-1, оснащённые ретрансляторами связи, что увеличивало их дальность полёта до более 1 700 километров. Предполагается, что запуск производился с территории Черниговская область или Харьковская область.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar