В Пензенской области подавили три вражеских дрона

В Пензенской области три вражеских беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.

«На территории Пензенской области средствами РЭБ подавлена работа беспилотного летательного аппарата. При посадке дрона ни люди, ни здания не пострадали», — написал он.

Также он сообщил о подавлении ещё двух беспилотников и отметил, что место посадки оцеплено, а на месте работают специалисты.

Ранее сообщалось, что при попытке атаки на Удмуртская Республика противник применил модифицированные беспилотники модели FP-1, оснащённые ретрансляторами связи, что увеличивало их дальность полёта до более 1 700 километров. Предполагается, что запуск производился с территории Черниговская область или Харьковская область.