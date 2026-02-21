Утренний заслон: 12 украинских беспилотников нейтрализованы над территорией РФ

Утро 21 февраля началось для подразделений ПВО с активной работы по защите воздушного пространства страны. Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, в двухчасовой интервал — с 7:00 до 9:00 по московскому времени — российские военные успешно ликвидировали угрозу со стороны 12 украинских беспилотников самолётного типа.

В оборонном ведомстве уточнили распределение целей, отметив, что основной удар пришёлся на Ростовскую область, где дежурные средства ПВО сбили пять дронов. Ещё три аппарата были нейтрализованы в небе над Краснодарским краем, а Белгородская область подверглась атаке двух беспилотников. Одиночные цели также были перехвачены и уничтожены над Астраханской и Волгоградской областями. Таким образом, попытка массированного налета была своевременно пресечена сразу в пяти субъектах федерации.

За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Наибольшее количество дронов — 24 — сбито над Краснодарским краем. Ещё 13 БПЛА уничтожены над Республикой Крым, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской, пять — над Самарской.