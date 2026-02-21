Олимпиада в Милане
21 февраля, 09:39

Город для крыс, а не для «царевен»: Биологи объяснили, почему из пригородов исчезают лягушки

Биолог Феоктистова связала исчезновение лягушек с плохой адаптацией к городам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ihor Hvozdetskyi

Лягушки с трудом приспосабливаются к условиям мегаполисов и трансформации пригородных территорий, что в итоге оборачивается снижением их численности. Эту проблему в беседе с РИА «Новости» осветила учёный секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

«Амфибии не очень устойчивы к городским экосистемам и изменениям в пригородах, которые сейчас происходят, — это большая проблема», — сказала она.

По словам специалиста, прошлогодняя многоснежная зима в Москве никак не повлияла на рост популяции амфибий. В отличие от грызунов, которые довольно успешно осваиваются рядом с человеком, лягушки демонстрируют гораздо более низкие адаптационные способности и постепенно исчезают.

Как пояснила эксперт, процесс размножения часто оказывается под ударом из-за выбора неподходящих мест для кладки. Лягушки нередко мечут икру в лужах, возникающих при таянии снегов. При резком наступлении тепла и иссушении грунта эти временные водоёмы исчезают быстрее, чем успевает развиться потомство.

Феоктистова резюмировала, что решающую роль играет не суровость зимы, а то, насколько тёплой и влажной выдастся весна.

Ранее биолог предупредил, что под удар обрушившихся на Москву снегопадов попадут кочующие птицы (дрозды, свиристели, снегири). Им не хватает корма, они выходят на дороги и разбиваются о стёкла. Также в группе риска оказались бобры, которым тяжело перемещаться в глубоком снегу и, соотвественно, сложно добывать себе пищу.

Вероника Бакумченко
