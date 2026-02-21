Сообщение от «бывшего руководителя» оставило москвича без 41 млн рублей

Москвич решил ответить на сообщение «начальника с бывшей работы» и был обманут на десятки миллионов рублей. Подробности рассказали в пресс-службе столичной Прокуратуры.

Так, 65-летний мужчина получил сообщение от «бывшего работодателя» о якобы проводимой проверке в связи с утечкой персональных данных. Несмотря на свою осведомлённость о схемах мошенников, москвич поверил неизвестному. Вскоре он общался уже с «силовиком» и «сотрудником финансовой организации», которые убедили жертву, что с её счетов проводились некие операции по финансированию противоправных действий.

Испугавшись уголовной ответственности, мужчина согласился перевести все свои накопления в «резервный фонд». Аферисты обещали вернуть деньги, и за шесть дней житель столицы снял в двух банках почти 38 миллионов рублей, обменял всю валюту на три миллиона рублей и перевёл всё на указанные незнакомцами счета. Сумма ущерба — более 41,8 миллиона рублей.

Причём мужчине ещё «повезло»: поняв, что жертва покорно выполняет все указания, мошенники даже смогли уговорить его взять деньги под залог квартиры, но, как оказалось, это не быстро, и пострадавший остался при своих «квадратах». Поняв, что произошло, москвич пошёл в полицию.

Ранее МВД составило портрет типичной жертвы телефонных мошенников. И это — не бабушки, а женщины среднего возраста с высшим образованием, работой и активной жизнью.