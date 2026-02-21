Новосибирского экс-тренера отправили под домашний арест за домогательства к фигуристкам
Константин Медовиков. Обложка © VK / СШОР «Центр зимних видов спорта»
Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения бывшему тренеру по фигурному катанию Константину Медовикову, обвиняемому в домогательствах к несовершеннолетним. Фигурант скандального дела отправлен под домашний арест.
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта», — сказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, скандал вокруг Константина Медовикова возник весной 2025 года. Тогда матери двух девочек, которые занимались в новосибирском центре зимних видов спорта, заявили, что он трогал за интимные места их детей и написали на него заявление в полицию. К слову, юристы пророчили Медовикову серьёзную ответственность — до 20 лет лишения свободы
