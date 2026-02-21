Новосибирского экс-тренера отправили под домашний арест за домогательства к фигуристкам

Напомним, скандал вокруг Константина Медовикова возник весной 2025 года. Тогда матери двух девочек, которые занимались в новосибирском центре зимних видов спорта, заявили, что он трогал за интимные места их детей и написали на него заявление в полицию. К слову, юристы пророчили Медовикову серьёзную ответственность — до 20 лет лишения свободы