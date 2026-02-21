В наушниках Bose, Panasonic и Samsung обнаружили вызывающие рак химикаты

В наушниках популярных брендов, включая продукцию Bose, Panasonic, Samsung и Sennheiser, обнаружены вещества, способные вызвать рак. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на данные участников проекта ToxFree LIFE for All, объединяющего общественные организации Центральной Европы.

Активисты закупили 81 модель внутриканальных и полноразмерных наушников в розничных сетях Чехии, Словакии, Венгрии, Словении и Австрии, а также заказали образцы на онлайн-площадках Shein и Temu. Лабораторные тесты показали наличие опасных компонентов в каждом проверенном устройстве.

Почти все наушники (98%) содержат бисфенол А (BPA) в своём пластике. Хотя производители используют его для прочности, BPA представляет угрозу для здоровья, имитируя эстроген и вызывая риски, такие как рак, гормональные нарушения и раннее созревание у детей. Более того, попытки заменить BPA часто приводят к использованию бисфенола S (обнаружен в 75% образцов), который, как показывают исследования, ненамного безопаснее.

Помимо бисфенолов, в наушниках выявили фталаты, токсичные для репродуктивной системы, а также хлорированные парафины и антипирены, негативно воздействующие на печень и почки. Хотя концентрация большинства веществ оказалась следовой, эксперты предупреждают об опасности их накопления.

Специалисты проекта обращают внимание, что даже микроскопические дозы химикатов из разных источников, суммируясь, создают «коктейльный эффект», который со временем увеличивает нагрузку на организм. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что современные пользователи проводят в наушниках по несколько часов ежедневно, а предыдущие исследования доказали способность бисфенолов выделяться из пластика при контакте с кожей и проникать в организм вместе с потом.

