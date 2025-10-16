В Британии тысячи человек подали в суд на Johnson & Johnson из-за присыпки, вызывающей рак

Почти 3000 жителей Великобритании подали в суд на Johnson & Johnson, утверждая, что использование детской присыпки Baby Powder привело к развитию рака яичников или мезотелиомы из-за примесей асбеста в тальке. Об этом сообщила газета The Guardian.

Истцы заявляют, что опасная детская присыпка провоцировала развитие онкологических заболеваний, хотя с 2023 года компания заменила тальк на кукурузный крахмал. Продукт перестал продаваться в США и Канаде ещё в 2020 году, а в Великобритании и на глобальном рынке — только в 2023-м. Мезотелиома чаще всего поражает лёгкие и грудную клетку и возникает в результате вдыхания частиц асбеста.

