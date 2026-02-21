Олимпиада в Милане
21 февраля, 11:26

The Guardian: В Британии могут расследовать работу экс-принца Эндрю торгпосланником

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mick Atkins

Экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор может стать объектом расследования комитета по вопросам бизнеса и торговли британского парламента. Его членов интересует деятельность лишённого титула члена королевской семьи на посту торгового посланника Лондона. Об этом пишет газета The Guardian.

«Межпартийный комитет по вопросам бизнеса и торговли заявил, что соберётся в следующий вторник, чтобы обсудить возможное расследование его деятельности в период с 2001 по 2011 год», — говорится в публикации.

Анонимный собеседник издания, который работал с экс-принцем в в UK Trade and Investment, заявил, что Эндрю неоднократно просил министров иностранных дел и торговли назначить его на более высокую должность.

Напомним, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор активно фигурирует в файлах Эпштейна. На фоне разразившегося скандала в доме экс-принца обыски, его задержали и позднее отпустили. Король Карл III выразил поддержку следствию и пообещал содействие. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на рассекреченные архивы, принц Эндрю мог не просто дружить с финансистом, но и передавать ему конфиденциальную информацию.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
