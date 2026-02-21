В Японии объяснили опасность удаления хромосомы, связанной с синдромом Дауна

Японские учёные, исследующие методы предотвращения синдрома Дауна, отказались от метода удаления лишней 21-й хромосомы. Доцент Университета Миэ Рётаро Хасидзумэ рассказал РИА «Новости», что разрезание ДНК может привести к нежелательным изменениям генома.

«Разрезание хромосомы с помощью [метода] Cas9 вызывает не поддающиеся игнорированию изменения генома, поэтому метод разрезания генома был прекращён», — подчеркнул он.

Учёный объяснил, что метод Cas9 основан на технологии редактирования генома CRISPR, позволяющей разрезать ДНК. Однако у этого метода есть серьёзный минус — необратимость изменений.

Это заставило генетиков работать над методом функциональной инактивации целевой хромосомы — когда физически хромосома остаётся, но достигается такое состояние, будто она удалена. Однако эффективность данного метода ниже, признал доцент.

Применять технологию начнут нескоро. По словам Хасидзумэ, сейчас учёные находятся «в самом разгаре фундаментального этапа исследований».

Напомним, минувшим летом японские учёные впервые успешно удалили лишнюю хромосому у пациента с синдромом Дауна. Тогда учёные подчёркивали, что метод пока не готов к широкому применению из-за высокого риска повреждения других хромосом.