Индия запретила российским страховщикам работать с частными клиниками

С 2026 года индийские коммерческие клиники прекратили прямое сотрудничество с российскими компаниями-ассистансами. Это означает, что договоры между ними больше не действуют, а гарантии оплаты заблокированы.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), данное решение привело к трудностям в информировании и оплате медицинских услуг для застрахованных россиян. Однако, как отметили в АТОР, российские страховые компании уже нашли решение этой проблемы.

Глава филиала «Евроинс туристическое страхование» Юлия Алчеева разъяснила, что их страховые полисы предусматривают оплату медицинских услуг за рубежом через партнёрские ассистанс-компании, избавляя туристов от необходимости самостоятельно рассчитываться с клиниками. Однако, в 2026 году Индия, вероятно, под влиянием санкций, неожиданно запретила своим частным медицинским учреждениям сотрудничать с российскими ассистансами, что привело к разрыву контрактов и блокировке гарантий. В результате этой ситуации, система поддержки «Евроинс» ошибочно проинформировала клиента о необходимости самооплаты.

Алчеева подчеркнула, что ранее подобные ограничения действовали только для государственных клиник Индии. В настоящее время компания проводит расследование произошедшего и внутреннюю проверку работы своих сотрудников. «Евроинс» подтверждает страховой характер случая и гарантирует полную оплату всех счетов индийской клиники, а также организацию репатриации тела умершей туристки в соответствии с условиями полиса. Все обязательства перед клиентами будут выполнены.

Эксперт заверила, что изменения не повлияют на качество медицинского обслуживания туристов в Индии — им по-прежнему будет доступна вся необходимая, включая экстренную, медицинская помощь. Однако российским страховым компаниям предстоит серьёзная работа по перестройке своей деятельности и переоформлению многочисленных контрактов.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о смерти российской туристки в Индии. Сообщалось, что её страховая компания отказалась покрывать расходы на лечение в индийском государственном госпитале, требуя от родственников самостоятельной оплаты.