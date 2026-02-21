Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 12:57

Кулеба рассказал о «прощании» Байдена с Украиной за два дня до начала СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ArChe1993

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ArChe1993

Дмитрий Кулеба рассказал, как экс-президент США Джо Байден прощался с ним и народом Украины за два дня до начала специальной военной операции. Воспоминания бывшего главы украинского МИД публикует газета The Guardian.

Встреча состоялась в Вашингтоне 22 февраля 2022 года. По словам Кулебы, американские разведчики показывали ему снимки, на которых якобы «российские танки прогревали свои двигатели и ждали пересечения границы». Атмосфера разговора с Байденом была настолько мрачной, что экс-министр сравнил её с беседой врача с «неизлечимо больным пациентом».

«Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины», — цитирует газета слова экс-министра.

Зеленский: Байден ещё до начала конфликта заявил, что Украины не будет в НАТО
Зеленский: Байден ещё до начала конфликта заявил, что Украины не будет в НАТО

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью The Guardian вновь выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского. На этот раз предметом разногласий стала подготовка украинской армии к началу специальной военной операции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Кулеба
  • Джо Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar