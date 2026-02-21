Дмитрий Кулеба рассказал, как экс-президент США Джо Байден прощался с ним и народом Украины за два дня до начала специальной военной операции. Воспоминания бывшего главы украинского МИД публикует газета The Guardian.

Встреча состоялась в Вашингтоне 22 февраля 2022 года. По словам Кулебы, американские разведчики показывали ему снимки, на которых якобы «российские танки прогревали свои двигатели и ждали пересечения границы». Атмосфера разговора с Байденом была настолько мрачной, что экс-министр сравнил её с беседой врача с «неизлечимо больным пациентом».

«Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины», — цитирует газета слова экс-министра.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью The Guardian вновь выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского. На этот раз предметом разногласий стала подготовка украинской армии к началу специальной военной операции.