Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный в The Guardian вновь критически высказался в адрес Владимира Зеленского. На этот раз причиной разногласий стала подготовка украинских сил перед СВО.

По словам Залужного, он настаивал на введении военного положения ещё в январе или феврале 2022 года, чтобы успеть подготовить страну к удару. Однако Зеленский отказывался, опасаясь, что это вызовет панику среди населения и обрушит экономику.

Свою позицию экс-главком проиллюстрировал яркой метафорой.

«Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов», — заявил он.

Залужный утверждает, что его инициативу поддержал только тогдашний министр обороны Алексей Резников. В итоге Совет нацбезопасности утвердил лишь чрезвычайное положение, чего, по мнению генерала, было недостаточно.

Отсутствие должной подготовки дорого обошлось Украине в первые дни конфликта. Некоторые меры, как рассказывает Залужный, военные принимали на свой страх и риск, опасаясь уголовной ответственности. Например, минирование на дне Черного моря под Одессой и переброску отдельных подразделений на ключевые направления проводили в последний момент, фактически без санкции сверху.

Это уже второе громкое заявление Залужного за последние дни. Ранее он критиковал Зеленского за ошибки в планировании контрнаступления-2023. Эксперты связывают резонансные высказывания Залужного с подготовкой к президентским выборам на Украине, которые, по слухам из Рады, уже начали готовить.