21 февраля, 13:16

Царь-блин диаметром 3,5 метра испекли на Масленицу в Бахчисарае

В крымском Бахчисарае на Масленицу испекли рекордный «царь-блин» диаметром 3,5 метра. Для приготовления гигантского блина использовали более 700 обычных блинов — в одиночку такое изделие сделать невозможно, поэтому работала целая команда поваров. Об этом рассказал информационный портал «Крым 24».

«Царь-блин» испекли в Крыму на Масленицу. Видео © Telegram/ Крым 24 |Z| Все новости Крыма

«Для приготовления этих блинов мы использовали классический рецепт. На них ушло примерно 20 литров молока, мешок муки и куча времени», — заявил шеф-повар Иван Нещеретный.

Ранее Life.ru писал, что перед Масленницей и Пасхой почти на 90% взлетели оптовые цены на яйца. В рознице яйца подорожали умереннее: примерно на 5,7% за месяц и на 20,2% за последние полгода.

Обложка © Telegram/ Крым 24 |Z| Все новости Крыма

