Царь-блин диаметром 3,5 метра испекли на Масленицу в Бахчисарае

В крымском Бахчисарае на Масленицу испекли рекордный «царь-блин» диаметром 3,5 метра. Для приготовления гигантского блина использовали более 700 обычных блинов — в одиночку такое изделие сделать невозможно, поэтому работала целая команда поваров. Об этом рассказал информационный портал «Крым 24».

«Царь-блин» испекли в Крыму на Масленицу.

«Для приготовления этих блинов мы использовали классический рецепт. На них ушло примерно 20 литров молока, мешок муки и куча времени», — заявил шеф-повар Иван Нещеретный.

