21 февраля, 13:34

Российский лыжник Коростелёв остался без медалей на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский лыжник Савелий Коростелёв завершил своё выступление на Олимпийских играх 2026 года в Италии, не сумев завоевать ни одной медали. В последней гонке — марафоне на 50 километров классическим стилем — он финишировал пятым.

Победу в марафоне одержал норвежец Йоханнес Клебо, для которого это золото стало шестым подряд на Олимпиаде. Он преодолел дистанцию за 2 часа 7 минут 7,1 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Мартин Нюэнгет с отставанием 17,5 секунды, бронза досталась Эмилю Иверсену (+46,2). Все трое призёров не меняли лыжи по ходу гонки.

Коростелёв долгое время шёл четвёртым, однако на последнем круге его опередил француз Тео Шели. В итоге россиянин уступил победителю 3 минуты 16 секунд. После 15 километров с дистанции сошли чемпион Игр-2018 в этой дисциплине финн Ийво Нисканен и норвежец Харальд Амундсен.

Всего на Олимпиаде Коростелёв принял участие в четырёх гонках. Ближе всего к пьедесталу он был в скиатлоне, где занял четвёртое место. В гонке с раздельным стартом на 10 километров он стал 15-м, в спринте не смог преодолеть квалификацию, показав 35-й результат.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов пропустит чемпионат России по лыжным гонкам, который стартует 25 февраля в Южно-Сахалинске. По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, делать прогнозы относительно формы остальных участников пока сложно.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

