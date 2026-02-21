Олимпиада в Милане
21 февраля, 13:53

Лихачёв подчеркнул обострение ситуации вокруг Энергодара из-за ежедневных атак

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Ситуация в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, продолжает ухудшаться: городскую инфраструктуру и социальные объекты почти ежедневно обстреливают Вооружённые силы Украины. Об этом изданию «Страна Росатом» сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«К сожалению, вынужден констатировать, что ситуация в Энергодаре ухудшается. Городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам», — сказал он.

По словам Лихачёва, в пятницу дрон-камикадзе сдетонировал во дворе школы №4 во время занятий. К счастью, никто не пострадал. Глава «Росатома» подчеркнул, что подобные инциденты создают серьёзную угрозу для жителей города и образовательных учреждений.

Одна из двух внешних линий ЗАЭС отключена из-за атаки ВСУ
Одна из двух внешних линий ЗАЭС отключена из-за атаки ВСУ

Ранее сообщалось, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий охарактеризовал удар Вооружённых сил Украины по школе в Энергодаре как акт откровенного варварства. По его словам, киевский режим продемонстрировал полное отсутствие моральных ориентиров и здравого смысла, нанося удары по жилым кварталам, больницам и учебным заведениям, в том числе рядом с ядерными объектами.

