В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантскую лабубу с кровавым ртом

В археологическом парке «Аргамач» под Ельцом на Масленицу сожгли чучело лабубу в кульминацию праздника. До этого гостей развлекали катанием на лошадях и ватрушках, а также выступлениями местных ансамблей.

На Масленицу сожгли лабубу. Видео © Предоставлено Life.ru археологическим парком «Аргамач»

На мероприятие приехали жители Липецкой области, а также Воронежа, Тамбова и Москвы. Желающих увидеть сожжение оказалось так много, что на въезде в парк образовалась километровая пробка. При этом решение организаторов поддержали не все: часть жителей отказалась приезжать, опасаясь, что детям не понравится сожжение любимой игрушки.

В «Аргамаче» ежегодно сжигают чучела персонажей из поп-культуры, которые, по мнению организаторов, олицетворяют зло. В 2025 году среди них были Волан-де-Морт, Веном, Фредди Крюгер и Хагги Вагги.

Ранее в РПЦ призвали оградить школьников от сожжения чучела на Масленицу. Там рекомендовали проводить праздник без этой традиции, а заменить её на кукольные спектакли о послушании и ярмарки.