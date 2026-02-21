Великобритания приостановила испытания блокаторов полового созревания для детей

Великобритания приостановила подготовку эксперимента с блокаторами полового созревания для детей из-за опасений о возможном долгосрочном биологическом вреде. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на Министерство здравоохранения и Управление по контролю лекарств (MHRA).

«Подготовка к испытанию приостановлена… Оно будет разрешено к проведению только в том случае, если экспертные научные и клинические данные и рекомендации подтвердят его безопасность и необходимость», — говорится в материале.

Эксперимент, организованный Королевским колледжем Лондона, должен был охватить до 250 добровольцев в возрасте от 10 лет. Планировалось наблюдать за развитием мозга, качеством жизни и физическим и психическим здоровьем участников в течение двух лет, сравнивая с детьми, которые препарат не получали.

В письме MHRA указывалось, что с высокой вероятностью препарат может привести к необратимому повреждению костей и потере фертильности. Управление также рекомендовало, чтобы минимальный возраст испытуемых составлял 14 лет.

