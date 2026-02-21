Олимпиада в Милане
21 февраля, 14:37

План «Ковёр» объявлен в радиусе 100 км от города Воткинска в Удмуртии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macondofotografcisi

В Воткинске Удмуртии ввели план «Ковёр» с радиусом действия 100 километров. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«В 17:28 (16:28 мск) 21 февраля введён сигнал «Ковёр» по городу Воткинску. Радиус 100 км», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при попытке атаки на Удмуртскую Республику противником использовались модифицированные беспилотники модели FP‑1 с ретрансляторами связи, что позволяло аппаратам преодолевать дистанцию более 1700 километров. Пуск, вероятно, производился с территории Черниговской или Харьковской областей. Во время отражения угрозы один из дронов-камикадзе был уничтожен силами ПВО ещё на подступах к региону.

