План «Ковёр» объявлен в радиусе 100 км от города Воткинска в Удмуртии

В Воткинске Удмуртии ввели план «Ковёр» с радиусом действия 100 километров. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что при попытке атаки на Удмуртскую Республику противником использовались модифицированные беспилотники модели FP‑1 с ретрансляторами связи, что позволяло аппаратам преодолевать дистанцию более 1700 километров. Пуск, вероятно, производился с территории Черниговской или Харьковской областей. Во время отражения угрозы один из дронов-камикадзе был уничтожен силами ПВО ещё на подступах к региону.