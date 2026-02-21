Поляки вышли к президентскому дворцу на митинг против программы ЕС по закупке вооружений

В центре Варшавы прошла акция протеста против участия Польши в кредитной программе Евросоюза SAFE. Несколько сотен человек собрались у президентского дворца на Краковском предместье.

Организаторы выступили под лозунгом «Стоп немецкой доминации». По мнению участников, Германия сама не собирается пользоваться кредитами, тогда как Польша будет вынуждена закупать вооружение и технику, что выгодно прежде всего Берлину. На плакатах были надписи «SAFE – это ложная безопасность» и «SAFE – это немецкое рабство».

Протестующие призвали президента Кароля Навроцкого наложить вето на закон об участии страны в программе. Ранее Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 млрд евро в рамках SAFE.

Ранее в Мюнхене прошла акция протеста против поставок оружия Украине. Демонстранты вышли на площадь Одеонсплац, позже к ним присоединятся участники ещё одной акции на Карлсплац. Всего ожидается до 100 тысяч человек.