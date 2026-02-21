С 1 марта одной категории россиян поднимут пенсии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov
С 1 марта в России будут увеличены пенсии граждан, которым исполнилось 80 лет в феврале. Об этом в
с разговоре «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«С 1 марта отдельных повышений не планируется. Единственное исключение составляют те, кому исполнилось 80 лет в феврале», — сказала она.
Фиксированная выплата для таких пенсионеров будет автоматически удвоена, причём для получения прибавки им не потребуется никуда обращаться или писать заявление.
Депутат уточнила масштабы уже проведённых индексаций. Прибавку к страховым пенсиям с 1 января получили 38 миллионов человек.
В феврале, добавила она, на 5,6% были повышены свыше 40 видов социальных выплат, администрируемых Соцфондом. А уже с 1 апреля правительство планирует увеличить социальные пенсии — прирост составит 6,8%, под действие этой индексации попадут 4,5 миллиона россиян.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ планирует с 1 апреля 2026 года провести индексацию социальной пенсии, повышение составит 6,8%. После индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 1 054,96 рублей в месяц. Изменения коснутся всех пенсионеров, получающих социальную пенсию.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.