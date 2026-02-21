Нападает с ножом и молотком: В Балашихе пенсионерка держит в страхе всю многоэтажку

В одной из многоэтажек Балашихи на улице 40 лет Октября уже два года не могут найти управу на соседку, которая терроризирует весь подъезд. Жильцы рассказали Telegram-каналу Baza, что женщина по имени Елена набрасывается на людей с ножом, стучит молотком в двери и регулярно пугает соседей душераздирающими криками из своей квартиры.

Пенсионерка нападает на людей с ножом и стучит молотком по дверям соседей. Видео © Telegram / Baza

По словам очевидцев, на счету дебоширки не только постоянные угрозы, но и реальные преступления: она поджигала детские коляски в подъезде и убивала собак. В ноябре прошлого года Елена напала на 54-летнюю женщину возле школы №29. Дочь пострадавшей рассказала, что соседка с криком ударила её мать ножом в руку и спину, после чего скрылась в сторону кладбища. Потерпевшей наложили швы, а на нападавшую написали заявление в полицию.

Когда силовики пришли по адресу, дверь им никто не открыл. Тогда соседи вызвали МЧС — квартиру вскрыли, а Елену увезли в психиатрическую больницу. Однако в конце января жильцы снова услышали жуткие крики из её квартиры и поняли, что женщину отпустили.

Участковый заявил, что срок работы над делом истёк. В прокуратуре же выяснили: дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, но это решение признали незаконным. Сейчас материалы направлены на дополнительную проверку.

