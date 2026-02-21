Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве и заключил досудебное соглашение

Хамовнический суд Москвы получил ходатайство прокуратуры о применении особого порядка судопроизводства в отношении бывшего начальника 9-го Лечебно-диагностического центра Министерства обороны генерала Константина Кувшинова, который обвиняется в мошенничестве при закупке медоборудования. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на материалы суда.

Основанием для такого решения стало заключение досудебного соглашения о сотрудничестве между обвиняемым и следствием. Согласно законодательству, подобная процедура подразумевает полное признание фигурантом своей вины. Ранее суд смягчил меру пресечения генералу, заменив содержание в СИЗО на домашний арест.

В уголовном деле фигурируют ещё четыре человека. Среди них — заместитель руководителя компании ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по версии следствия, занимался поставками медицинского оборудования. Он также находится под домашним арестом.

Напомним, согласно данным следствия, Константин Кувшинов похитил более 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования. По материалам дела, фигурант, занимавший пост начальника 9-го ЛДЦ с февраля 2019 по май 2025 года, вступил в преступный сговор с представителями компаний-поставщиков.

