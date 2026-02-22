Треть семей в России хотят погасить ипотеку к совершеннолетию ребёнка

Российские семьи всё чаще оказываются перед выбором: копить на образование детей или досрочно гасить ипотеку. Как выяснили аналитики девелоперской компании Level Group, 35% опрошенных ориентированы на то, чтобы полностью освободиться от долгов по жилью к моменту совершеннолетия ребёнка.

15% респондентов считают досрочное погашение ипотеки безусловным приоритетом и стремятся закрыть кредит как можно быстрее. Ещё 20% придерживаются гибкой стратегии — вносят средства по мере возможности. Почти треть (27%) ставят на первое место стабильность семейного бюджета.

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин пояснил, что выбор стратегии зависит от условий кредита. Высокую ставку выгодно гасить досрочно, а при льготной ипотеке (4–6%) рациональнее распределять средства между разными инструментами, не забывая о финансовой подушке.

«Результаты исследования показывают, что ипотека для многих семей становится элементом стратегического финансового планирования. Однако выбор стратегии во многом зависит от условий кредита», — заявил эксперт в разговоре с РИАМО.

Ранее зампред комитета Госдумы по собственности Алексей Корниенко заявил, что демографический кризис в России можно преодолеть только бесплатной раздачей жилья. Он привёл в пример советский опыт и предложил перенять механизм из Белоруссии, где с рождением каждого ребёнка государство покрывает часть ипотеки.