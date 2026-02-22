С начала года в России подешевели яблоки, помидоры и свинина

С начала 2026 года ряд продуктов питания в российских магазинах подешевел. К такому выводу пришли специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр», проанализировав стоимость товаров в торговых сетях разных городов. Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Наиболее заметное снижение зафиксировано на яблоки — минус 14,5%, до 188,5 рубля за килограмм. Помидоры подешевели на 4,7% (306,3 рубля). Соль потеряла в цене 3% (32,8 рубля за килограмм), пшеничный хлеб — 1,9% (53,5 рубля за 300 граммов). Сливочное масло (180 г) и свинина подешевели примерно на 1% — до 208,9 и 434,2 рубля соответственно. Крольчатина стала дешевле на 1% (886,9 рубля за кг).

Аналитики сравнивали цены первой недели января и второй недели февраля, учитывая средние ценники без скидок и акций.

На днях «Руспродсоюз» назвал регионы с самой высокой и низкой стоимостью огурцов. Дороже всего они в Норильске — 1061,5 рубля за кг, и в Анадыре — 989 рублей. Дешевле всего — в Дербенте (135 рублей) и Майкопе (165,3 рубля). В Москве и Петербурге цены близки к средним по стране.