22 февраля, 01:46

В России с марта введут 50-процентную скидку на авиабилеты для детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MemoryMan

С 1 марта в России начнёт действовать 50% скидка на авиабилеты для детей. Льгота распространяется на внутренние рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

В Минтрансе уточнили, что право на скидку на билеты в эконом-классе получат дети в возрасте от 2 до 12 лет при перелёте с любым совершеннолетним лицом. Обязательным условием остаётся оформление ребёнка и сопровождающего в рамках одного общего бронирования. Новые нормы касаются внутрироссийских направлений.

«С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в правила перевозок пассажиров, утверждённые приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341. Теперь скидка 50% на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям будет также действовать для детей, следующих с любым взрослым», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что изменения закреплены в обновлённых правилах перевозок, которые утвердили приказом в октябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что с 22 февраля льготные категории граждан смогут посещать учреждения культуры. Право на бесплатный или льготный вход предоставят с помощью цифрового идентификатора в мессенджере MAX. Соответствующее заявление сделала министр культуры Ольга Любимова. Акция рассчитана на людей с инвалидностью, студентов, многодетные семьи и пенсионеров. Льготы будут действовать в музеях, театрах, на концертах и в культурно-досуговых центрах.

