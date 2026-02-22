Пушков задался вопросом, что даст миру эскалация ситуации вокруг Ирана

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков задался вопросом о том, какие реальные дивиденды получит мир в случае обострения ситуации вокруг Ирана. Своими размышлениями он поделился в Telegram-канале, комментируя последние заявления из Вашингтона.

Ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил возможности нанесения ограниченных ударов по Ирану. Кроме того, портал Axios со ссылкой на источник в окружении республиканца сообщил, что среди обсуждаемых вариантов разрешения кризиса рассматривается ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына.

«При этом без ответа остаются очень многие вопросы (вокруг ситуации с Ираном. — Прим. Life.ru)», — написал Пушков.

В частности, непонятно, что именно Вашингтон рассчитывает достичь с помощью ограниченных ударов, ставит ли Белый дом перед собой цель сменить власть в Тегеране и готова ли Америка к долгосрочной военной кампании против республики.

Отсутствие внятных ответов на эти вопросы, по мнению сенатора, позволяет предположить, что нынешнее нагнетание напряжённости вокруг Ирана лишь отчасти продиктовано стремлением «обуздать» его военный потенциал. Глубинные причины, полагает Пушков, могут крыться во внутриполитической ситуации в самих Соединённых Штатах.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Сёмен Багдасаров заявил, что США готовятся к удару по Ирану, но сейчас неподходящее время. Оптимальный период — после 21–22 марта, когда завершатся Рамадан и праздник Науруз. Удар во время священных дней лишит американцев поддержки внутри Ирана, а для смены режима она критически важна.