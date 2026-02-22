Олимпиада в Милане
22 февраля, 01:59

План «Ковёр» отменили в аэропортах Калуги и Саратова

Обложка © Life.ru

В аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. После оценки обстановки аэропорты вернулись к штатной работе.

Мужчина и трёхлетняя девочка пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

Ранее сообщалось, что над Саратовом и Энгельсом прогремело около десяти взрывов. По предварительным данным, расчёты противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. Очевидцы сообщали о серии громких звуков и вспышках в небе над Волгой.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

