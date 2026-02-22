План «Ковёр» отменили в аэропортах Калуги и Саратова
Обложка © Life.ru
В аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ранее ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. После оценки обстановки аэропорты вернулись к штатной работе.
Ранее сообщалось, что над Саратовом и Энгельсом прогремело около десяти взрывов. По предварительным данным, расчёты противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. Очевидцы сообщали о серии громких звуков и вспышках в небе над Волгой.
