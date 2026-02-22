Олимпиада в Милане
22 февраля, 03:48

Глава МИД Валтонен заявила, что Финляндия больше не может помогать Украине

Обложка © X / MFA Finland

Финляндия за годы конфликта исчерпала свои ресурсы, предназначенные для помощи Украине, остаётся лишь кредит ЕС на 90 млрд евро. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в эфире Yle Ykkösaamu.

«Финляндия делает всё, что может, но за четыре года мы направили всё, что могли. И теперь остаётся только 90-миллиардный кредит», — заявила Валтонен.

А ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил венгерского премьера Виктора Орбана в блокировании европейской помощи Украине. Орбан ответил, обратившись к польскому коллеге напрямую. Он напомнил о действиях главаря киевского режима Владимира Зеленского, которые, по его словам, направлены против Будапешта. Венгерский премьер подчеркнул, что действует исходя из интересов своей страны. Спор развернулся на фоне обсуждения финансирования Украины и распределения средств в рамках европейских механизмов поддержки. Обсуждение сопровождалось взаимными обвинениями в блокировании решений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

