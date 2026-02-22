В Калифорнии обнаружено тело последнего из пятнадцати пропавших лыжников

Найдено тело последнего лыжника, пропавшего в Калифорнии после схода лавины на горе Касл-Пик. Об этом сообщила шериф округа Невада Шэннон Мун на пресс-конференции. Трансляция велась в соцсетях ведомства.

Все девять погибших были извлечены из-под снега: первые пять вечером 20 февраля, оставшиеся четыре — утром 21 февраля. Шериф отметила, что трагедия оставила глубокий след в жизни родственников и друзей погибших и выразила поддержку семьям, пострадавшим от катастрофы.

По её словам, сложность поисковой операции объяснялась суровыми погодными условиями и труднодоступностью горного района. Операция считается завершённой только после безопасного возвращения всех спасателей и членов экипажа.

Напомним, в районе горы Касл-Пик в штате Калифорния 17 февраля под лавину попала группа из 16 лыжников. Шесть человек выжили и оставались на месте схода в ожидании эвакуации. Группа состояла из четырёх гидов и 12 клиентов. Позднее в горах обнаружили тела восьми человек. Ещё один человек числился пропавшим без вести.